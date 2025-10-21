weather regenschauer
  4. Rettungseinsatz im Harz: Mann springt in Teich nach Polizeikontrolle

Feuerwehr-Einsatz mit Boot im Harz Flucht vor Polizei in Wernigerode: Junger Mann springt in Reddeberteich - Rätsel nach Rettung

Eine Polizeikontrolle hat in Wernigerode einen lebensgefährlichen Rettungseinsatz nach sich gezogen. Für einen 21-Jährigen hätte die Aktion tödlich enden können.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 21.10.2025, 17:36
Nachdem ein 21-Jähriger auf der Flucht vor der Polizei in den Reddeberteich gesprungen war, musste die Feuerwehr anrücken und ihn mit lebensgefährlichen Unterkühlungen aus dem Wasser ziehen.
Wernigerode. - Zu einer dramatischen Rettungsaktion ist es in der Nacht zum Dienstag, 21. Oktober, am Reddeberteich in Wernigerode gekommen. Am Ende wurde ein 21-Jähriger im lebensgefährdeten Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.