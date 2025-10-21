Feuerwehr-Einsatz mit Boot im Harz Flucht vor Polizei in Wernigerode: Junger Mann springt in Reddeberteich - Rätsel nach Rettung
Eine Polizeikontrolle hat in Wernigerode einen lebensgefährlichen Rettungseinsatz nach sich gezogen. Für einen 21-Jährigen hätte die Aktion tödlich enden können.
Aktualisiert: 21.10.2025, 17:36
Wernigerode. - Zu einer dramatischen Rettungsaktion ist es in der Nacht zum Dienstag, 21. Oktober, am Reddeberteich in Wernigerode gekommen. Am Ende wurde ein 21-Jähriger im lebensgefährdeten Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.