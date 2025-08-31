Große Namenssuche für ein kleines Pony: Im Wernigeröder Bürgerpark wurde das süße Fohlen der Saison 2025 getauft. Wie das niedliche Pferdchen jetzt heißt und welche Geschichte sich hinter seinem Namen verbirgt.

Ponyfohlen erobert die Herzen der Bürgerpark-Gäste in Wernigerode: Jetzt hat es auch einen Namen

Felix, Silke und Tiana Volkmann taufen das Ponyfohlen im Wernigeröder Bürgerpark gemeinsam mit Mitarbeiterin Ronja Eisenblätter und Parkchef Andreas Meling (von links).

Wernigerode. - Die Entscheidung den wohl süßesten Sommer-Star im Wernigeröder Bürgerpark ist gefallen: Das niedliche Ponyfohlen, das Besucher auf der Koppel zwischen Eingang und Restaurant bestaunen können, hat endlich einen Namen. Das Team der grünen Oase und die Harzer Volksstimme hatten gemeinsam nach Taufpaten gesucht.