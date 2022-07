Preisschock: Wie sich Kostenanstieg auf Baustellen in Wernigerode auswirkt

In Wernigerode und den Ortsteilen wird gebaut. Sorge bereitet dabei die Entwicklung der Baukosten. Im Rathaus befürchtet man künftig deutliche Verteuerungen.

Der Anbau für den Kindergarten in Silstedt soll spätestens im Sommer 2023 fertig sein. Wie sich jetzt herausgestellt hat, wird es erheblich teurer.

Wernigerode/Silstedt - Die Baupreise schießen gerade in die Höhe. Das bekommt auch Wernigerode zu spüren. Die Preisexplosion in der Baubranche hat das erste städtische Projekt erreicht. Und wie. Es wird fast doppelt so teuer wie geplant.