Prost: Hasseröder Brauerei feiert 150 Jahre Bier aus Wernigerode

Per Pferdewagen wird das Bier in den 1920er Jahren durch Wernigerode transportiert. In dieser Zeit wurde es unter dem neuen Namen „Hasseröder Brauerei AG“ überregional bekannter.

Wernigerode - 350 Millionen Flaschen Hasseröder Bier gehen Jahr für Jahr über die Ladentheken, rund 1,8 Mio Hektoliter werden jährlich in der Brauerei am Ortsrand Wernigerodes produziert. Am Sonnabend (21. Mai) werden an dieser Stelle mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit einige davon getrunken – Hasseröder lädt von 10 bis 18 Uhr zu einem Brauereifest ein. Der Anlass: ihr 150-jähriges Bestehen.