  4. Vorwurf Kindesmisshandlung: Prozess nach Kita-Skandal in Wernigerode: Ex-Kollegin erhebt schwere Anschuldigungen gegen Erzieherin

Im Prozess gegen eine Kita-Erzieherin aus Wernigerode prallen unterschiedliche Schilderungen aufeinander: Während eine Ex-Kollegin von erschreckenden Szenen berichtet, zeichnen andere Zeugen ein anderes Bild. Nun muss das Gericht klären, was wirklich geschah.

Von Sandra Reulecke 05.11.2025, 17:30
Eine Erzieherin aus Wernigerode soll in vier Fällen Kleinkinder misshandelt haben. Diesem Vorwurf muss sich die Frau aktuell vor Gericht stellen.
Eine Erzieherin aus Wernigerode soll in vier Fällen Kleinkinder misshandelt haben. Diesem Vorwurf muss sich die Frau aktuell vor Gericht stellen. Symbolbild: picture alliance / dpa

Wernigerode - Die Vorwürfe wiegen schwer: Eine Kita-Erzieherin aus Wernigerode (Harz) soll Kinder körperlich misshandelt, beleidigt und ihnen gedroht haben, geht aus der vier Punkte umfassenden Anklageverlesung von Staatsanwalt Thomas Rieder vor. Bei den mutmaßlichen Opfern handele es um zwei Mädchen und einen Jungen, zum angenommen Tatzeitraum noch keine drei Jahre alt.