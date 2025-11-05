Vorwurf Kindesmisshandlung Prozess nach Kita-Skandal in Wernigerode: Ex-Kollegin erhebt schwere Anschuldigungen gegen Erzieherin
Im Prozess gegen eine Kita-Erzieherin aus Wernigerode prallen unterschiedliche Schilderungen aufeinander: Während eine Ex-Kollegin von erschreckenden Szenen berichtet, zeichnen andere Zeugen ein anderes Bild. Nun muss das Gericht klären, was wirklich geschah.
05.11.2025, 17:30
Wernigerode - Die Vorwürfe wiegen schwer: Eine Kita-Erzieherin aus Wernigerode (Harz) soll Kinder körperlich misshandelt, beleidigt und ihnen gedroht haben, geht aus der vier Punkte umfassenden Anklageverlesung von Staatsanwalt Thomas Rieder vor. Bei den mutmaßlichen Opfern handele es um zwei Mädchen und einen Jungen, zum angenommen Tatzeitraum noch keine drei Jahre alt.