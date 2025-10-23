Veranstaltungstipp im Harz „Pudding mit Gabel“: Der kuriose Internet-Trend erreicht Wernigerode
Pudding, Gabel, gute Laune: Ein skurriler Internet-Trend erobert Wernigerode. Wo die Veranstaltung stattfinden soll, was es damit auf sich hat und warum auch der Oberbürgermeister schon mal in seiner Besteckkiste wühlen sollte.
Aktualisiert: 24.10.2025, 12:08
Wernigerode. - Auf die Gabel, fertig, los! Ein kurioser Internet-Trend erobert jetzt Wernigerode. Wer sich daran beteiligen möchte, benötigt nur zwei Dinge: einen Pudding und eine Gabel. Aber was ist das Ziel der Aktion?