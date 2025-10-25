Der kuriose TikTok-Trend „Pudding mit Gabel“ hat nun auch Wernigerode erreicht. Auf dem Marktplatz fanden sich einige Leute, zumeist Jugendliche, um gemeinsam selbst mitgebrachte Puddinge zu essen, mit einer Gabel. Warum die Jugendlichen dabei mitmachen.

„Pudding mit Gabel“: So verlief der Internet-Trend in Wernigerode

In Wernigerode kamen Jugendliche am Samstag, 25. Oktober, auf dem Marktplatz zusammen, um gemeinsam Pudding mit Gabel zu essen. Dabei handelt es sich um einen aktuellen TikTok-Trend.

Wernigerode. - Auf die Gabel, fertig, los! Auf dem Marktplatz in Wernigerode kamen am Samstag, 25. Oktober, rund 16 Jugendliche zusammen, um gemeinsam Pudding zu essen. Das Besondere: Statt eines Löffels passiert das mit einer Gabel.