Mit ihrem persönlichen Markenzeichen hat sich Luisa Schulz eine ganz neue Rolle gesichert: Sie ist das Gesicht einer Sommerkampagne in der Wernigeröder Innenstadt. Was es damit auf sich hat und welche Aufgabe ihr nun zuteil wird.

Von Sandra Reulecke 18.09.2025, 15:15
Luisa Schulz ist ab sofort das Gesicht von Wernigerode - dank ihrer Sommersprossen.
Luisa Schulz ist ab sofort das Gesicht von Wernigerode - dank ihrer Sommersprossen. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Die Derenburger Glasmanufaktur hat die „Harzer Kristallkönigin“, in Wernigerodes Partnerstadt Neustadt an der Weinstraße regiert Weinprinzessin Eva und nun hat auch die Harzstadt selbst eine Repräsentantin: Luisa Schulz. Die 22-Jährige konnte sich mit einem besonderen Merkmal gegen ihre Mitbewerber durchsetzten.