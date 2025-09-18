Kampagne für den Einzelhandel Punktladung in Wernigerode: Diese 22-Jährige ist das neue Gesicht der Harz-Stadt

Mit ihrem persönlichen Markenzeichen hat sich Luisa Schulz eine ganz neue Rolle gesichert: Sie ist das Gesicht einer Sommerkampagne in der Wernigeröder Innenstadt. Was es damit auf sich hat und welche Aufgabe ihr nun zuteil wird.