Kampagne für den Einzelhandel Punktladung in Wernigerode: Diese 22-Jährige ist das neue Gesicht der Harz-Stadt
Mit ihrem persönlichen Markenzeichen hat sich Luisa Schulz eine ganz neue Rolle gesichert: Sie ist das Gesicht einer Sommerkampagne in der Wernigeröder Innenstadt. Was es damit auf sich hat und welche Aufgabe ihr nun zuteil wird.
18.09.2025, 15:15
Wernigerode. - Die Derenburger Glasmanufaktur hat die „Harzer Kristallkönigin“, in Wernigerodes Partnerstadt Neustadt an der Weinstraße regiert Weinprinzessin Eva und nun hat auch die Harzstadt selbst eine Repräsentantin: Luisa Schulz. Die 22-Jährige konnte sich mit einem besonderen Merkmal gegen ihre Mitbewerber durchsetzten.