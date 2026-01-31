weather bedeckt
  4. Invasive Arten in Sachsen-Anhalt: Rätsel um Mini-Hirsche im Harz: Ein Muntjak gerettet, einer tot – und einer bleibt verschwunden

Im Harz tauchen plötzlich Muntjaks auf: Was mit einem in Ilsenburg gefangenen Zwerghirsch passiert ist – und wie mit dem letzten der Exoten in freier Wildbahn verfahren werden soll.

Von Holger Manigk 31.01.2026, 06:15
Die Tierrettung Stapelburg konnte dieses Muntjak-Weibchen im Nordharz einfangen.
Die Tierrettung Stapelburg konnte dieses Muntjak-Weibchen im Nordharz einfangen. Foot: Jörg Niemann

Stapelburg/Ilsenburg. - Sie sehen niedlich aus, gelten als scheu – und bislang einmalig in Sachsen-Anhalt. Freilebende Muntjaks sorgen für Aufregung im Harz. Mittlerweile streift nur noch einer der anfangs wohl drei exotischen Mini-Hirsche durch die Gegend um Ilsenburg.