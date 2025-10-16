Mehr als 20 mysteriöse Zeichen in knalliger Farbe sind auf Bäume im Drübecker Erholungswald gesprayt worden. Die Schmierereien könnten dem Besitzer des Waldes im Harz nun zum Verhängnis werden.

Rätselhafte Schmierereien an Bäumen im Harz: Was jetzt dem Drübecker Erholungswald drohen könnte

Cornelius Meyer-Stork, Eigentümer des Drübecker Erholungswaldes, neben einer mit Sprühfarbe versehenen Buche.

Drübeck. - Cornelius Meyer-Stork ist sauer. Der Eigentümer des zertifizierten Erholungswaldes am Ortsrand von Drübeck hadert mit dem Verhalten von Unbekannten, die vor wenigen Tagen offenbar eine Art Orientierungsspiel in dem Forst veranstaltet haben. So jedenfalls sind die optischen Hinterlassenschaften zu deuten.