Der Aldi-Markt Osterburg ist innerhalb der Stadt in einen Neubau umgezogen. Was noch fehlt, ist der angekündigte Extra-Bau für ein Bäcker- und Fleischergeschäft. Bleibt's dabei?

Die ersten Kunden des neuen Aldi-Marktes an der Karl-Marx-Straße in Osterburg (Altmark) wurden am Donnerstag, 25. Oktober 2025, von den Mitarbeitern begrüßt.

Osterburg. - Es ist noch dunkel, als sich am Donnerstagmorgen vor dem neuen Aldi-Markt an der Karl-Marx-Straße Osterburg eine Schlange bildet. Kurz vor 7 Uhr gibt ein Mann draußen den Einpeitscher und übt mit den rund 30 wartenden Erstkunden das Applaudieren. Für den Moment, wenn das symbolische Band durchgeschnitten wird. Die Leute machen halbherzig mit, viel Brimborium wollen sie offenbar nicht.