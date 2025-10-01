Die Herbstferien und zwei Feiertage stehen vor der Tür: Für Wernigerodes Tourismuszahlen könnte der Oktober damit zum Zünglein an der Waage werden. Was kurzentschlossene Urlauber jetzt wissen müssen und welche Ausflugsziele selbst Einheimische überraschen können.

Rekordverdächtig? Warum Wernigerode im Herbst nicht nur bei Touristen besonders beliebt ist

Der Oktober gehört zu den beliebtesten Monaten für Wernigerode-Urlauber - gibt es für Kurzentschlossene dennoch freie Zimmer?

Wernigerode. - Steuert Wernigerode wieder auf ein Rekordjahr in Sachen Tourismus zu? Bislang zeigt sich 2025 ein widersprüchliches Bild, bilanziert Andreas Meling. Aber, so betont der Tourismuschef, „das zweite Halbjahr ist das entscheidende“. Da locke nicht nur der Weihnachtsmarkt Urlauber - der Oktober zähle zu den wichtigsten Monaten für die Stadt.