Urlaub im Herbst Rekordverdächtig? Warum Wernigerode im Herbst nicht nur bei Touristen besonders beliebt ist
Die Herbstferien und zwei Feiertage stehen vor der Tür: Für Wernigerodes Tourismuszahlen könnte der Oktober damit zum Zünglein an der Waage werden. Was kurzentschlossene Urlauber jetzt wissen müssen und welche Ausflugsziele selbst Einheimische überraschen können.
01.10.2025, 06:15
Wernigerode. - Steuert Wernigerode wieder auf ein Rekordjahr in Sachen Tourismus zu? Bislang zeigt sich 2025 ein widersprüchliches Bild, bilanziert Andreas Meling. Aber, so betont der Tourismuschef, „das zweite Halbjahr ist das entscheidende“. Da locke nicht nur der Weihnachtsmarkt Urlauber - der Oktober zähle zu den wichtigsten Monaten für die Stadt.