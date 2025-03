Werkstatt für kaputte Haushaltsgeräte „Repair Café“ im Oberharz: Diese Geräte wurden vor dem Schrott bewahrt

Föhne, Radios, Mixer: Das „Café miteinander“ in Elbingerode verwandelte sich für einen Tag in eine Reparaturwerkstatt. Wie das Angebot angenommen wurde und was nötig ist, damit es weitere Termine in der Oberharz-Stadt gibt.