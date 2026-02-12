Tim Kohlrusch zieht die Reißleine: Der Koch schließt nun auch sein zweites Restaurant in der Wernigeröder Innenstadt. Warum er diesen Schritt geht – und wie es mit dem „Alten Kino“ weitergehen soll.

„Ich kann nicht mehr“: Gastronom Tim Kohlrusch schließt das „Alte Kino“ in Wernigerode

Tim Kohlrusch steht am Freitag, 13. Februar 2026, das letzte Mal am Herd seines Wernigeröder Restaurants "Altes Kino".

Wernigerode. - „Damit ihr uns nicht vergesst“, sagt eine Frau und überreicht Annika Kohlrusch Blumen. Die Wernigeröder Gastronomin lächelt, doch gleichzeitig fällt es ihr sichtlich schwer, die Tränen zurückzuhalten. Sie und ihr Mann Tim Kohlrusch nehmen gerade Abschied von ihren Stammgästen: Das Paar schließt sein Restaurant „Altes Kino“ in der Innenstadt.