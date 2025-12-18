Kinder, die aufs Gymnasium wollen, deren Eltern, sowie alle anderen sind am 16. Januar zum Tag der offenen Tür eingeladen.

Wolmirstedt. - Das Wolmirstedter Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium steht am Freitag, 16. Januar, von 16 bis 19 Uhr allen interessierten Eltern, Kindern und Jugendlichen offen. Es gibt viel zu schauen, aber auch viele Informationen.

Die Mitarbeiter der Fachbereiche zeigen, was dort gelehrt wird und laden zum Mitmachen ein. In der Aula gibt es Informationsveranstaltungen der Schulleitung.

Eltern und Schüler der vierten Klassen erfahren um 16.30 Uhr alles Wissenswerte für den Übergang zum Gymnasium.

Eltern und Schüler der neunten Klassen werden um 17.45 Uhr über die Einführungsphase der gymnasialenn Oberstufe informiert.

An die Eltern und Schüler der zehnten Klassen richtet sich die Informationsveranstaltung, die um 18.30 Uhr beginnt. Da wird die Wahl der Fächer in der Qualifikationsphase thematisiert.

Fragen sind jederzeit willkommen.

Für das leibliche Wohl sorgen die Schüler der elften und zwölften Klassen.