  4. Einsatzkräfte retten unterkühlten Mann vom Brocken - mitten in der Nacht

Trotz drastischer Wetterwarnungen und Schneesturm "Elli"  ist in der Nacht zum Samstag ein Wanderer zum Brocken aufgestiegen und dort gestrandet. Er musste von Feuerwehr und Bergwacht gerettet werden.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 12.01.2026, 09:13
Kameraden der Feuerwehr Schierke und Mitstreiter der Bergwacht Wernigerode mussten in der Nacht zum Samstag, 10. Januar, einen gestrandeten Wanderer vom Brocken retten.
Kameraden der Feuerwehr Schierke und Mitstreiter der Bergwacht Wernigerode mussten in der Nacht zum Samstag, 10. Januar, einen gestrandeten Wanderer vom Brocken retten. Foto: Feuerwehr Schierke

Schierke. - Laut Schierker Feuerwehr und Leitstelle wurde der Notfalleinsatz – für die Schierker Wehr der erste im neuen Jahr – gegen 1 Uhr in der Nacht zum Samstag, 10. Januar, ausgelöst. Ein 33 Jahre alter Wanderer war demnach massiv unterkühlt auf dem verschneiten Brockenplateau steckengeblieben. Er hatte, trotz aller Warnungen vor extremer Wetterlage, den Gipfel allein und mitten in der Nacht erklommen.