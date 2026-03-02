weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Folgen des Winters: Fischsterben: Der Tod kam auf Schlittschuhen

Nach dem schneereichen Winter zeigt sich in den Gewässern der Einheitsgemeinde Gardelegen das Ausmaß des Fischsterbens. Besonders im Stadtgraben trieben verendete Fische im Uferbereich. Der Kreisangelverein erklärt warum es dazu kam.

Von Theresa Gringmuth 02.03.2026, 17:45
Einige Anwohner sahen am Wochenende tote Fische im Stadtgraben treiben.
Einige Anwohner sahen am Wochenende tote Fische im Stadtgraben treiben. Fotos: Elisa Schulz

Gardelegen. - Der schneereiche Winter ist überstanden, die Gewässer der Einheitsgemeinde Gardelegen sind wieder eisfrei – und legen nun offen, was sich in den vergangenen Monaten unter der geschlossenen Oberfläche abgespielt hat: In den zurückliegenden Tagen entdeckten zahlreiche Anwohner eine Vielzahl toter Fische im Stadtgraben, die teils sichtbar im Uferbereich trieben und später in Mülltüten am Gewässerrand abgelegt wurden. Besonders in den sozialen Netzwerken sorgte dies für Aufregung.