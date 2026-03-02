Nach dem schneereichen Winter zeigt sich in den Gewässern der Einheitsgemeinde Gardelegen das Ausmaß des Fischsterbens. Besonders im Stadtgraben trieben verendete Fische im Uferbereich. Der Kreisangelverein erklärt warum es dazu kam.

Gardelegen. - Der schneereiche Winter ist überstanden, die Gewässer der Einheitsgemeinde Gardelegen sind wieder eisfrei – und legen nun offen, was sich in den vergangenen Monaten unter der geschlossenen Oberfläche abgespielt hat: In den zurückliegenden Tagen entdeckten zahlreiche Anwohner eine Vielzahl toter Fische im Stadtgraben, die teils sichtbar im Uferbereich trieben und später in Mülltüten am Gewässerrand abgelegt wurden. Besonders in den sozialen Netzwerken sorgte dies für Aufregung.