Faszination Harzer Schmalspurbahnen Außergewöhnliches Hobby: Harzer Dampflok-Fan fotografiert jeden Tag die Züge der HSB
Seit 22 Jahren steht Sebastian Schulze fast täglich an den Gleisen der Harzer Schmalspurbahnen – auf der Suche nach dem perfekten Dampflok‑Moment. Der 33‑Jährige kennt jede Kurve und jeden Fotospot im Harz. Eine Leidenschaft, die längst mehr ist als ein Hobby.
02.03.2026, 17:30
Ein Mann steht am Waldrand auf einem Baumstumpf und schaut konzentriert in die Ferne. Fünf Minuten, zehn Minuten – er rührt sich nicht. Um den Hals hat er eine Kamera, ein paar Meter unterhalb führen die Gleise der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) vorbei.