Seit 22 Jahren steht Sebastian Schulze fast täglich an den Gleisen der Harzer Schmalspurbahnen – auf der Suche nach dem perfekten Dampflok‑Moment. Der 33‑Jährige kennt jede Kurve und jeden Fotospot im Harz. Eine Leidenschaft, die längst mehr ist als ein Hobby.

Bahnhof Eisfelder Talmühle: Die Hoya und Ballerina sind aus Gernrode angekommen zum Wasser nehmen und bekohlen.

Ein Mann steht am Waldrand auf einem Baumstumpf und schaut konzentriert in die Ferne. Fünf Minuten, zehn Minuten – er rührt sich nicht. Um den Hals hat er eine Kamera, ein paar Meter unterhalb führen die Gleise der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) vorbei.