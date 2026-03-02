Das Magdeburger Bildungszentrum für Gesundheitsberufe hat jetzt 37 Absolventen gefeiert. Gelegenheit für einen Blick auf deren Perspektiven.

Blick in den Gartensaal des Dorint-Herrenkrug-Parkhotels Magdeburg, wo der Berufsnachwuchs im Pflegebereich gefeiert wurde.

Magdeburg. - Applaus, Urkunden, Erleichterung – und der Blick nach vorn: Beim Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (BZG) in Magdeburg haben 37 Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Sachsen-Anhalts Gesundheitsstaatssekretär Wolfgang Beck nutzte die Feierstunde nicht nur zum Gratulieren, sondern auch für eine klare Botschaft: Die Absolventen kommen genau zur richtigen Zeit.