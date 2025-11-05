weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
An der Bahnstrecke zwischen Wernigerode und Halberstadt ist ein Rettungshubschrauber gelandet: Der Helikopter musste eine 14-Jährige abtransportieren, die von einer Bahnbrücke bei Minsleben stürzte. Was bislang über das Unglück bekannt ist.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 05.11.2025, 16:04
Die 14-Jährige, die bei Minsleben von einer Brücke in die Tiefe gestürzt ist, wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Die 14-Jährige, die bei Minsleben von einer Brücke in die Tiefe gestürzt ist, wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Minsleben. - Eine 14 Jahre alte Jugendliche ist am Mittwochvormittag, 5. November, von einer Brücke im Harzvorland in die Tiefe gestürzt. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen.