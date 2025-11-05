Polizei ermittelt zu Unglück im Harz Rettungshubschrauber an Bahnstrecke bei Wernigerode: Jugendliche stürzt von Brücke

An der Bahnstrecke zwischen Wernigerode und Halberstadt ist ein Rettungshubschrauber gelandet: Der Helikopter musste eine 14-Jährige abtransportieren, die von einer Bahnbrücke bei Minsleben stürzte. Was bislang über das Unglück bekannt ist.