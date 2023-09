Im September erscheint das neue Kochbuch von Robin Pietsch mit Rezepten seiner Oma Christa. So kommen Volksstimme-Leser in den Genuss, ein Menü daraus zu probieren.

Wernigerode - Für Robin Pietsch geht ein Herzenswunsch in Erfüllung: Gemeinsam mit seiner Großmutter Christa veröffentlicht der Sternekoch ein Kochbuch. „Wer hat schon die Chance, so etwas mit seiner Oma zu machen. Das ist ein Andenken für immer“, sagt der Sternekoch aus Wernigerode.

Bei der Zusammenstellung haben sich die beiden auf eine kleine Zeitreise begeben: Was wollte der gebürtige Blankenburger als Kind am liebsten essen? Wie hat er sein Kochtalent entdeckt? Wie viel Einfluss hat seine Großmutter auf die Speisen in seinen beiden preisgekrönten Restaurants in Wernigerode?

Robin Pietsch: Neues Kochbuch mit Rezepten seiner Oma

Herausgekommen ist ein Buch voller Anekdoten und kleinen Familiengeheimnissen, Tipps und Tricks vom Profi, Fotos des Enkel-Großmutter-Gespanns und mehr als 70 Rezepten – von Fleisch- und Fisch- bis hin zu vegetarischen Gerichten. „Vom Klassiker Soljanka über Senfeier bis hin zu Omas Apfelstrudel und Quarkkäulchen“, berichtet Pietsch.

Besonders wichtig sei es ihnen gewesen, dass auch Küchenneulinge Spaß und Erfolgserlebnisse beim Nachkochen haben. „Es sind deshalb ganz einfache, bodenständige Rezepte, mit Zutaten, die man überall bekommt“, erläutert er. „Als Profikoch denkt man oft sehr kompliziert – was aber gar nicht immer nötig ist, um etwas richtig Leckeres zu kochen.“

Daran, dass die Rezepte seiner Großmutter auch anderen munden werden, hat der gebürtige Blankenburger keinen Zweifel. Schließlich hat ihre Möhrensuppe, die er immer mal wieder bei seinen Fernsehauftritten präsentierte, mittlerweile viele Fans. „Omas Gerichte sind so etwas wie nach Hause kommen“, lautet seine Erklärung.

Robin Pietsch: Exklusives Vier-Gänge-Menü in Sterne-Restaurants „Pietsch“ und „Zeitwerk“

Wie findet es die 82-jährige Christa Pietsch, nun mit Kochkünsten im Mittelpunkt zu stehen? „Sie ist total bescheiden, ein zurückhaltender Mensch und kann das alles noch gar nicht so richtig fassen“, verrät der Enkel. „Aber sie ist auch sehr stolz.“

Am Montag, 25. September, kommt ihr Gemeinschaftswerk „Robin Pietsch und Oma Christa – Unsere Lieblingsrezepte“ in den Handel. Schon eine Woche vorher, am Montag, 18. September (Beginn 18 Uhr), können 36 Personen ein exklusives Vier-Gänge-Menü mit Rezepten daraus in den Restaurants „Pietsch“ und „Zeitwerk“ im Wernigeröder Brunnenhof testen.

Gewinnspiel für Gratis-Menü bei Robin Pietsch

Die Veranstaltung zum Preis von 89 Euro pro Person ist bereits ausverkauft. Eine Teilnahme-Möglichkeit gibt es jedoch noch für zwei Volksstimme-Leser und jeweils eine Begleitperson: Sie können Tickets für das Essen und die Kochbuchpräsentation gewinnen.

Was muss dafür getan werden? Verraten Sie uns ein Familienrezept. „Welches Gericht haben Sie am liebsten bei Ihrer Oma gegessen und kochen es noch heute nach?“, fragt Robin Pietsch.

Zu den konkreten Teilnahmebedingungen geht es hier.

Das Rezept muss eine detaillierte Liste der Zutaten mit der jeweils erforderlichen Menge sowie eine nachvollziehbare Beschreibung enthalten, wie das Gericht aus diesen Bestandteilen zubereitet wird. Aus allen Einsendungen suchen Robin Pietsch und eine Jury der Volksstimme die beiden Gewinner aus.

Die Gäste dürfen sich auf einen gemütlichen Abend und ein handsigniertes Exemplar des neuen Buches freuen, kündigt Robin Pietsch an.