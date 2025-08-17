Mit Rocknacht, Familiennachmittag und Tanzabend wird das Parkfest in Minsleben 2025 deutlich größer als gewohnt. Was Besucher in dem Wernigeröder Ortsteil zum großen Party-Wochenende Ende August alles erwartet.

Rockmusik, Kicker und ein besonderes Quiz: Parkfest 2025 wird in Minsleben zur Mega-Party

Eine bunte Wimpelkette zieht sich 2025 über mehrere Kilometer durch Minsleben - auch an der Kirche St. Margareten entlang.

Minsleben. - Das Parkfest hat eine lange Tradition in Minsleben. Diesen Sommer wird es größer und umfangreicher als in den Vorjahren, versprechen die Organisatoren - aus einem besonderen Grund.