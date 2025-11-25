Für Vereinstreffen und Veranstaltungen Sanierung abgeschlossen: Harzer Gemeindehaus nach Modernisierung wiedereröffnet
Das Dorfgemeinschaftshaus in Tanne wurde ein halbes Jahr mit vielen freiwilligen Helfern umfassendsaniert. Nun sind die Arbeiten beendet, das Gebäude kann wieder genutzt werden.
25.11.2025, 11:30
Tanne. - Ein halbes Jahr lang wurde das Dorfgemeinschaftshaus am Festplatz in Tanne aufwendig saniert. Freiwillige Helfer investierten viele Stunden, um das Gebäude innen und außen zu erneuern. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen, das Gemeindehaus wurde feierlich eingeweiht.