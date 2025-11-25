Das Dorfgemeinschaftshaus in Tanne wurde ein halbes Jahr mit vielen freiwilligen Helfern umfassendsaniert. Nun sind die Arbeiten beendet, das Gebäude kann wieder genutzt werden.

Im Rahmen der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Tanne erhielt das Gebäude auch einen neuen Holzbeschlag.

Tanne. - Ein halbes Jahr lang wurde das Dorfgemeinschaftshaus am Festplatz in Tanne aufwendig saniert. Freiwillige Helfer investierten viele Stunden, um das Gebäude innen und außen zu erneuern. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen, das Gemeindehaus wurde feierlich eingeweiht.