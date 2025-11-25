weather bedeckt
  4. Engagement für saubere Stadt: Tische, Stühle und Teppiche aus dem Wald gesammelt: Rekordbeteiligung bei Müllaktion in Genthin

Selbst frostige Temperaturen konnten mehr als 40 Engagierte nicht davon abhalten, bei einer Sammelaktion ein Zeichen für ein sauberes Umfeld zu setzen.

Von Mike Fleske 25.11.2025, 11:26
Eine Wagenladung voller Müll sammelt die Teilnehmer bei der Aktion in Genthin. Foto: Gordon Heringshausen

Genthin - Trotz eisiger Temperaturen erlebte die diesjährige Herbst-Müllsammelaktion der Wählergemeinschaft Genthin-Mützel-Parchen einen neuen Rekord: Über 40 Teilnehmer fanden sich am Wochenende am Bahnhof Genthin ein, um aktiv gegen die Vermüllung der Stadt und der Umgebung anzugehen.