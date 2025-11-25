Selbst frostige Temperaturen konnten mehr als 40 Engagierte nicht davon abhalten, bei einer Sammelaktion ein Zeichen für ein sauberes Umfeld zu setzen.

Tische, Stühle und Teppiche aus dem Wald gesammelt: Rekordbeteiligung bei Müllaktion in Genthin

Eine Wagenladung voller Müll sammelt die Teilnehmer bei der Aktion in Genthin.

Genthin - Trotz eisiger Temperaturen erlebte die diesjährige Herbst-Müllsammelaktion der Wählergemeinschaft Genthin-Mützel-Parchen einen neuen Rekord: Über 40 Teilnehmer fanden sich am Wochenende am Bahnhof Genthin ein, um aktiv gegen die Vermüllung der Stadt und der Umgebung anzugehen.