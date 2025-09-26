Anfahrt mit Rübelandbahn Schausägewerk im Harz öffnet für Besucher: Historische Gatter und Mitmach-Aktion für Kinder

Interessierte haben vom 3. bis 5. Oktober 2025 die Möglichkeit, das Schausägewerk Ehrt in Elbingerode zu besuchen. An drei Tagen wird Gästen nicht nur das alte Handwerk vorgeführt. Auch für Kinder gibt es eine Mitmach-Aktion.