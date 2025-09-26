Anfahrt mit Rübelandbahn Schausägewerk im Harz öffnet für Besucher: Historische Gatter und Mitmach-Aktion für Kinder
Interessierte haben vom 3. bis 5. Oktober 2025 die Möglichkeit, das Schausägewerk Ehrt in Elbingerode zu besuchen. An drei Tagen wird Gästen nicht nur das alte Handwerk vorgeführt. Auch für Kinder gibt es eine Mitmach-Aktion.
26.09.2025, 14:30
Elbingerode. - Historische Gatter, Wissenswertes über den früheren Bau von Holzleitern und eine Mitmach-Aktion für Kinder: Das Schausägewerk Ehrt in Elbingerode lädt zum letzten Mal im Jahr 2025 zu Tagen der offenen Tür ein.