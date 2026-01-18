weather wolkig
Eisdisco, Eisfasching, Schnupper‑Biathlon und Huskytouren: Pünktlich zu den Winterferien locken die Schierker Wintersportwochen mit einem vielseitigen Programm – notfalls auch ohne Schnee.

Von Holger Manigk 18.01.2026, 10:45
Zu den Schierker Wintersportwochen werden auch mehrere Skilanglauf-Kurse angeboten. Foto: Polyluchs/Wernigerode Tourismus GmbH

Schierke. - Auf Schnee und frostige Temperaturen wie Anfang 2026 hoffen die Organisatoren der Schierker Wintersportwochen auch ab Ende Januar. Während der folgenden zwei Wochen verspricht die Wernigerode Tourismus GmbH (WTG) 40 Angebote. Ein Großteil davon ist ohne weiße Pracht möglich.