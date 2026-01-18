Eisdisco, Eisfasching, Schnupper‑Biathlon und Huskytouren: Pünktlich zu den Winterferien locken die Schierker Wintersportwochen mit einem vielseitigen Programm – notfalls auch ohne Schnee.

Schierker Wintersportwochen 2026: 40 Events im Harz – auch ohne Schnee ein Erlebnis

Zu den Schierker Wintersportwochen werden auch mehrere Skilanglauf-Kurse angeboten.

Schierke. - Auf Schnee und frostige Temperaturen wie Anfang 2026 hoffen die Organisatoren der Schierker Wintersportwochen auch ab Ende Januar. Während der folgenden zwei Wochen verspricht die Wernigerode Tourismus GmbH (WTG) 40 Angebote. Ein Großteil davon ist ohne weiße Pracht möglich.