2026 startet im Harz mit guten Wintersport-Bedingungen. Auch die Schierker-Feuerstein-Arena erlebte am ersten Januar-Wochenende einen Riesenansturm – der zuweilen für Wartezeiten und Verdruss bei einigen Besuchern führte.

Wintersport im Harz: Schnee, Eis - und lange Warteschlangen an Schierker-Feuerstein-Arena

Das Team der Schierker Feuerstein-Arena hatte am ersten Januar-Wochenende einen extrem großen Besucher-Zulauf zu bewältigen.

Schierke. - Die Rodelhänge in Schierke sowie am Parkhaus „Am Winterbergtor“ sind gut frequentiert, die Loipen seit Sonntag (4. Januar) gespurt, die Eisbahn in der Feuerstein-Arena bestens besucht: Der Wernigeröder Wintersport-Ortsteil stand am ersten Wochenende 2026 hoch in der Gunst der Gäste. Doch es gab wegen des Ansturms und der Wartezeiten im Eisstadion auch kritische Töne.