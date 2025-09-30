Wo einst ein Fürst residierte, entsteht ein neues Urlaubserlebnis im Harz. Die historische Villa Fichtenhof wird derzeit aufwendig restauriert. Hotel, Ferienwohnungen, Saunen und ein denkmalgeschützter Park gehören zum modernen, gemeinschaftsorientierten Urlaubskonzept des neuen Besitzers.

Schlafen wie ein Fürst: Villa Fichtenhof in Schierke wird nach Umbau als Hotel wiedereröffnet (mit Bildergalerie)

Schierke. - Dort schlafen, wo einst Fürst zu Stolberg-Wernigerode sein Haupt zur Nacht bettete. Das ist bald wieder in der Villa Fichtenhof im Harzort Schierke möglich. Das Gebäude wird gerade aufwendig saniert.