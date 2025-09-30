weather wolkig
  4. Urlaub im Harz: Schlafen wie ein Fürst: Villa Fichtenhof in Schierke wird nach Umbau als Hotel wiedereröffnet (mit Bildergalerie)

Wo einst ein Fürst residierte, entsteht ein neues Urlaubserlebnis im Harz. Die historische Villa Fichtenhof wird derzeit aufwendig restauriert. Hotel, Ferienwohnungen, Saunen und ein denkmalgeschützter Park gehören zum modernen, gemeinschaftsorientierten Urlaubskonzept des neuen Besitzers.

Von Ivonne Sielaff 30.09.2025, 06:00
Die Villa Fichtenhof im Harzort Schierke wird modernisiert und soll als Boutique-Hotel wiedereröffnet werden. Foto: Ivonne Sielaff

Schierke. - Dort schlafen, wo einst Fürst zu Stolberg-Wernigerode sein Haupt zur Nacht bettete. Das ist bald wieder in der Villa Fichtenhof im Harzort Schierke möglich. Das Gebäude wird gerade aufwendig saniert.