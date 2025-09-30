Hundesitting in Magdeburg Fremde Betreuung im Urlaub: Wer haftet für den Hund?
In der Urlaubszeit werden Hunde oft in Betreuungen gegeben - im privaten Freundeskreis oder in Pensionen. Zwei Expertinnen klären auf, welche Versicherungen dafür nötig sind und wann wer für entstandene Schäden haftet.
Magdeburg. - In den Ferien passt eine Freundin auf den Hund ihrer Bekannten auf. Der Hund beißt ein Kind oder zerkratzt das Parkett in der Mietwohnung. Wer haftet dafür? Und was kann eine Hundehalter-Haftpflicht für Besitzer, Hunde und Betreuer leisten?