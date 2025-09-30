In der Urlaubszeit werden Hunde oft in Betreuungen gegeben - im privaten Freundeskreis oder in Pensionen. Zwei Expertinnen klären auf, welche Versicherungen dafür nötig sind und wann wer für entstandene Schäden haftet.

Fremde Betreuung im Urlaub: Wer haftet für den Hund?

Der Altdeutsche Hütehund Ace (links) und Pudel-Schnauzer-Mischling Lily haben Spaß auf der Hundewiese. Doch wie müssen sie versichert sein, wenn sie von fremden Personen betreut werden?

Magdeburg. - In den Ferien passt eine Freundin auf den Hund ihrer Bekannten auf. Der Hund beißt ein Kind oder zerkratzt das Parkett in der Mietwohnung. Wer haftet dafür? Und was kann eine Hundehalter-Haftpflicht für Besitzer, Hunde und Betreuer leisten?