Wo einst Adlige am Billardtisch standen, wird heute gespachtelt, geklebt und restauriert: Im Wernigeröder Schloss arbeiten Restauratoren in einem wichtigen Ausstellungsraum. An welche Grenzen sie dabei stoßen – und worauf sich Besucher jetzt einstellen müssen.

Schloss Wernigerode: Historisches Billardzimmer wird renoviert – was das für Besucher bedeutet

Feinschliff für das Billardzimmer im Wernigeröder Schloss: Vallea Mallok hilft dabei, die historische Wandgestaltung zu restaurieren.

Wernigerode. - In der heutigen Zeit würde man den Raum wohl eine „Männerhöhle“ nennen: Im Billardzimmer des Wernigeröder Schlosses – bezeichnenderweise direkt neben der Kapelle gelegen – zogen sich einst die adligen Herren zurück. Heutzutage beginnt hier der Rundgang für die Besucher des Wahrzeichens. Doch wo sonst Glasvitrinen und Ausstellungsstücke zum Entdecken einladen, steht nun ein Gerüst, Abdeckplanen liegen aus. Was geschieht dort?