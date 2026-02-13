Im Oberharz geht Liebe wortwörtlich durch den Magen. Der Tourismusbetrieb und Gastronomen der Region mit 13 Orten haben sich zum Valentinstag eine besondere Aktion ausgedacht.

Valentinstag im Oberharz: Wie ein Restaurantbesuch jetzt zum Überraschungsgewinn werden kann

Wer mit seinen Liebsten am Valentinstag im Oberharz ein Restaurant besucht, kann an einem besonderen Gewinnspiel teilnehmen.

Oberharz am Brocken/vs. - Der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken lädt gemeinsam mit den regionalen Gastronomen anlässlich des Valentinstages zu einem Gewinnspiel ein. Die Akteure setzen dabei auf die alte Weisheit, dass Liebe bekanntlich durch den Magen geht.

Ob romantisches Dinner zu zweit, gemütlicher Abend mit Freunden oder eine kleine Auszeit vom Alltag – wer am Valentinstag, Samstag, 14. Februar, in einem Restaurant in Benneckenstein, Elbingerode, Elend, Hasselfelde, Königshütte, Neuwerk, Rotacker, Rübeland, Sorge, Stiege, Susenburg, Tanne oder Trautenstein essen geht, kann nicht nur genießen, sondern auch gewinnen, erläutert Daniel Beyer, stellvertretender Leiter des Oberharzer Tourismusbetriebes, die Idee in einer Mitteilung.

Wie lange läuft das Gewinnspiel der Restaurants im Oberharz?

Teilnehmende Gäste schicken ihre Restaurantrechnung per E-Mail an marketing@oberharzinfo.de und nehmen automatisch am Gewinnspiel teil. Einsendeschluss ist Dienstag, 24. Februar, 15.30 Uhr.

Zu gewinnen gibt es ein Überraschungspaket der Rübeländer Tropfsteinhöhlen im Wert der eingesandten Rechnung. „Wir freuen uns, mit solchen Impulsen zur Förderung unserer Akteure oben im Harz beitragen zu können,“ wird Beyer, der das Gewinnspiel gemeinsam mit dem Marketing-Team initiiert hat, in der Mitteilung zitiert.