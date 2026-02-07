Schneewehen legen Straßen im Harz lahm, Autofahrer schlagen Alarm. War der Winterdienst vorbereitet – oder wurde ein Risiko unterschätzt?

Schneechaos auf Straßen im Harz? So verteidigen Behörden den Winterdienst

Autos auf einer Straße mit Schneezaun zwischen Elbingerode und Hasselfelde: In anderen Orten im Landkreis Harz kommt Kritik am Winterdienst auf.

Landkreis Harz. - Schneewehen haben Autofahrern im Landkreis Harz Anfang Februar das Durchkommen erschwert. Kritik am Winterdienst gibt es vor allem aus dem Nordharz und rund um Osterwieck. Die zuständigen Behörden reagieren nun darauf.