  Autofahrer fordern mehr Schneezäune: Schneechaos auf Straßen im Harz? So verteidigen Behörden den Winterdienst

Autofahrer fordern mehr Schneezäune Schneechaos auf Straßen im Harz? So verteidigen Behörden den Winterdienst

Schneewehen legen Straßen im Harz lahm, Autofahrer schlagen Alarm. War der Winterdienst vorbereitet – oder wurde ein Risiko unterschätzt?

Von Holger Manigk 07.02.2026, 10:00
Autos auf einer Straße mit Schneezaun zwischen Elbingerode und Hasselfelde: In anderen Orten im Landkreis Harz kommt Kritik am Winterdienst auf.
Autos auf einer Straße mit Schneezaun zwischen Elbingerode und Hasselfelde: In anderen Orten im Landkreis Harz kommt Kritik am Winterdienst auf. Archivfoto: picture alliance/dpa

Landkreis Harz. - Schneewehen haben Autofahrern im Landkreis Harz Anfang Februar das Durchkommen erschwert. Kritik am Winterdienst gibt es vor allem aus dem Nordharz und rund um Osterwieck. Die zuständigen Behörden reagieren nun darauf.