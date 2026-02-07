weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Illegale Zigarettenproduktion in Kalbe: Steuerschaden über 8 Mio. Euro

Die Zollfahnder haben nach dem am Freitag erfolgten Großeinsatz in Kalbe weitere Details zu diesem Fall genannt, der in Sachsen-Anhalt relativ einmalig ist.

Von Cornelia Kaiser Aktualisiert: 07.02.2026, 14:31
Ein Teil der in Kalbe entdeckten Fertigungslinie.
Ein Teil der in Kalbe entdeckten Fertigungslinie. Foto: Zoll

Kalbe - Die illegale Zigarettenproduktion in der alten Kalbenser Großbäckerei, der früheren Milde-Back GmbH, hatte ungeahnte Ausmaße, über die jetzt nach den ersten Auswertungen das zuständige Zollfahndungsamt Hannover informiert hat.