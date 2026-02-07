Mitten in der Natur, vielleicht sogar mit Blick aufs Wasser: Im Kreis Stendal (Altmark) soll ein neuer Stellplatz für Touristen mit Wohnmobilen gebaut werden. Der Bürgermeister verrät, wo.

Neuer Campingplatz für Wohnmobile bei Stendal in der Altmark am Fluss geplant

In Seehausen gibt es bereits einen beliebten Caravanplatz am Wasser. Ein weiterer soll in Osterburg entstehen.

Osterburg. - Seehausen in der Altmark hat’s vorgemacht: Jetzt will auch die Nachbarstadt im Kreis Stendal einen Stellplatz für Wohnmobile. Nicht zum ersten Mal, denn bereits vor drei Jahren scheiterte genau dieser Versuch. Auf Initiative der AfD startet der Stadtrat nun einen neuen Anlauf, um die bürokratischen Hürden zu überwinden.