Fünf Tage voller Genuss: Das Wernigeröder Schokoladenfestival lockte zehntausende Besucher in die Harzstadt. Welches Fazit die Veranstalter der Chocolart ziehen, und wie mit den erwarteten Verkehrsproblemen umgegangen wurde.

Schokoladenfestival in Wernigerode: So bunt und süß war die Chocolart 2025 (mit Bildergalerie)

Wernigerode im Zeichen der Schokolade: Das fünftägige Festival Chocolart hat zehntausende Naschlustige in die Harzstadt gelockt.

Wernigerode - Fünf Tage lang war Wernigerode im Schokorausch: Vom 29. Oktober bis zum 2. November feierte die Harzstadt das 13. Schokoladenfestival Chocolart. 50 internationale Chocolatiers präsentierten ihre Köstlichkeiten. Mehrere zehntausende Besucher ließen sich das nicht entgehen.