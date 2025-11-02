weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  4. Schokoladenfestival in Wernigerode (Harz): Das war die Chocolart 2025 (mit Bildergalerie)

Schokoladenfestival in Wernigerode: So bunt und süß war die Chocolart 2025 (mit Bildergalerie)

Fünf Tage voller Genuss: Das Wernigeröder Schokoladenfestival lockte zehntausende Besucher in die Harzstadt. Welches Fazit die Veranstalter der Chocolart ziehen, und wie mit den erwarteten Verkehrsproblemen umgegangen wurde.

Von Ivonne Sielaff Aktualisiert: 02.11.2025, 17:51
Wernigerode im Zeichen der Schokolade: Das fünftägige Festival Chocolart hat zehntausende Naschlustige in die Harzstadt gelockt.
Wernigerode im Zeichen der Schokolade: Das fünftägige Festival Chocolart hat zehntausende Naschlustige in die Harzstadt gelockt. Foto: Matthias Bein

Wernigerode - Fünf Tage lang war Wernigerode im Schokorausch: Vom 29. Oktober bis zum 2. November feierte die Harzstadt das 13. Schokoladenfestival Chocolart. 50 internationale Chocolatiers präsentierten ihre Köstlichkeiten. Mehrere zehntausende Besucher ließen sich das nicht entgehen.