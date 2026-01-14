Wintereinsatz im Haerz Schon wieder: Feuerwehr muss erneut bei Dunkelheit verirrten Wanderer am Brocken retten

Im Harz wird noch heftig über die riskante Rettung eines Wanderers vom verschneiten Brocken diskutiert. Da muss die Feuerwehr Schierke erneut zu einem hilflosen Wanderer am höchsten Berg im Harz ausrücken.