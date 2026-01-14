weather regenschauer
  4. Wintereinsatz im Haerz: Schon wieder: Feuerwehr muss erneut bei Dunkelheit verirrten Wanderer am Brocken retten

Im Harz wird noch heftig über die riskante Rettung eines Wanderers vom verschneiten Brocken diskutiert. Da muss die Feuerwehr Schierke erneut zu einem hilflosen Wanderer am höchsten Berg im Harz ausrücken.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 14.01.2026, 12:16
Die Feuerwehr Schierke musste sich für die Rettungsaktion erneut zwei Motorschlitten bei Brockenwirt Daniel Steinhoff ausleihen.
Schierke. - Erneuter Einsatz für die Feuerwehr am Brocken: Am Montagabend, 12. Januar, forderte ein orientierungsloser Wanderer, der im Bereich Eckerloch unterwegs war, per Notruf die Hilfe der Retter an.