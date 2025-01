„Feuer in einem Mehrfamilienhaus“ - mit diesem Notruf wurden die Kameraden der Wernigeröder Feuerwehr am Mittwochabend, 21. Januar, alarmiert. Was die Einsatzkräfte vor Ort vorfanden.

Wernigerode. - Aufregung am Mittwochabend, 22. Januar, für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Wernigeröder Bert-Heller-Straße: Brandgeruch breitete sich in der Burgbreite aus. Mit Blaulicht eilten die Aktiven der Feuerwehren zum Ort des Geschehens. Erinnerungen an das Feuer in einem Haus an der nur wenige Meter entfernt verlaufenden Kopernikusstraße im Juli vergangenen Jahres wurden wieder wach. Damals mussten bei einem Wohnungsbrand zahlreiche weitere Hausbewohner per Drehleiter evakuiert werden.