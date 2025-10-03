Gefahr für Mensch und Haustier Wildtier-Alarm in Wernigerode: Von kranken Füchsen bis hin zur Wildschweinplage
Nicht nur Gartenbesitzer sind in Wernigerode in Sorge: Wildschweine, an Räude erkrankte Füchse und Waschbären sind stellenweise eine echte Plage in der Harz-Stadt. Wie der neue Stadtjäger der Lage nun Herr werden will.
Wernigerode. - Für Haustiere gefährliche, ansteckende Krankheiten, verwüstete Gärten und Parks, angeknabberte Schläuche in Autos: Wildtiere werden immer wieder zu einem ernsthaften Problem in Wernigerode. Wie groß das ist und welche Ortsteile der Harz-Stadt besonders betroffen sind, erläutert Stadtjäger Sylvio Sgodzay.