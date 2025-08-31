Harzer Schmalspurbahnen in der Krise „Katastrophal“: Selketalbahn vor dem Aus - so wollen Harzer ihre Touristenattraktion retten
Die Selketalbahn steht vor dem Aus. Kommunen schlagen Alarm, Politiker fordern Millionenhilfen für das Teilstück der in eine tiefe Krise geschlitterten Harzer Schmalspurbahnen. Doch ob das reicht, um die traditionsreiche Strecke zu retten?
Aktualisiert: 31.08.2025, 18:05
Landkreis Harz. - „Katastrophal“: Spontane kommunalpolitische Reaktion aus einer Selketal-Anrainer-Kommune auf das Szenario, dass die Selketalbahn zwischen Quedlinburg und Eisfelder Talmühle womöglich stillgelegt wird. Gerade jetzt, da die Städte Harzgerode, Falkenstein/Harz und Ballenstedt versuchen, das idyllische Selketal aus seinem Dornröschenschlaf wachzuküssen - wäre das fatal.