Elbingerode. - Wohnen in direkter Nähe zum Krankenhaus, zur Tagespflege und weiteren Pflegeangeboten: Die Wohnungsbaugesellschaft Elbingerode (WGE) will genau das mehr Senioren ermöglichen und modernisiert deshalb zurzeit Wohnungen in Nähe des Diakonie-Campus.