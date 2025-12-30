weather heiter
  4. Entlastung der Unternehmen: Senkt Wernigerode die Gewerbesteuer? OB Kascha warnt vor Schnellschuss

Wernigerode steht vor einer spannenden Entscheidung: Soll die Gewerbesteuer nach Millionen-Mehreinnahmen gesenkt werden? CDU-Stadtrat Christoph Dunkel fordert Entlastung für Unternehmen, OB Tobias Kascha warnt vor Risiken.

Von Ivonne Sielaff 30.12.2025, 13:45
In Wernigerodes Stadtkasse hat es geklingelt. In den letzten Jahren floss deutlich mehr Gewerbesteuer als prognostiziert.
Wernigerode. - Wernigerode hat in den vergangenen Jahren deutlich mehr Gewerbesteuer eingenommen als erwartet. Ein guter Grund, um die Gewerbesteuer wieder zu senken?