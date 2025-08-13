Archäologen haben nahe Wernigerode überraschende Spuren Jahrtausende alter Besiedlung entdeckt. Die Ausgrabungen an dem einstigen Kloster Himmelpforte fördern nicht nur Münzen, Skelette und ein kurioses Hygiene-Utensil zutage. Es gibt Hinweise auf eine Siedlung, die bis in die Bronzezeit zurückreicht.

Sensationsfund im Harz: Archäologen entdecken Spuren von Reichtum, Gewalt und einer Jahrtausende alten Siedlung

Dort, wo einst Menschen bestattet wurden, wurde später ein Brunnen errichtet: Archäologie-Student Robert Prust reinigt die dazugehörigen Mauerreste, auf die Forscher bei Grabungen an der Himmelpforte nahe Wernigerode gestoßen sind.

Wernigerode. - Makaber, amüsant, überraschend: Auf was die Archäologen und ihre Helfer an der Himmelpforte gestoßen sind, beeindruckt sie selbst - trotz jahrzehntelanger Erfahrung, sagt Grabungsleiter Felix Biermann. Zum dritten Mal haben er und sein Team Reste eines einstigen Klosters nahe Wernigerode freigelegt.