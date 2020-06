So will die Polizei mit einem länderübergreifenden Projekt für mehr Sicherherheit auf Harzer Straßen sorgen.

Halberstadt (sr) l Dank einem Blick auf das Handy soll Motorradfahren sicherer werden – vor und nicht während der Fahrt, versteht sich. Am heutigen Freitag, 12. Juni, startet der themen-eigene Twitter-Kanal @sicherddHarz. Unter Verwendung des Hashtags #SicherdurchdenHarz solle einer breiteren Öffentlichkeit und damit möglichst vielen Kradfahrern die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei zugänglich gemacht werden, erläutert Hauptkommissar Uwe Becker.

Social-Media-Nutzern werden so aktuell Verkehrssituationen, Gefahrenstellen und straßenbauliche Veränderungen auf den Straßen im Harz und am Kyffhäuser dargestellt. Das Thema Prävention werde eine große Rolle spielen. Zudem sollen die beteiligten Dienststellen und Kooperationspartner vorgestellt werden.

Diese neue Plattform gehört zur Verkehrssicherheitsaktion „Sicher durch den Harz“. Diese wurde vor mehr als zehn Jahren von den Länderpolizeien Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zur Bekämpfung von Motorradunfällen gegründet. Im Fokus der Aktion stehen Kradfahrer im Harz und Kyffhäuser.

Bilder Mit diesem QR-Code gelangt man auf die Startseite des Twitter-Kanals der Polizei, „Sicher durch den Harz“. Foto: Polizei Harz



Und das aus gutem Grund, wie die Unfallstatistik des Vorjahres zeigt. Auf den Harzer Straßen in den drei Bundesländern sind 2019 zwölf Motorradfahrer ums Leben gekommen. Insgesamt wurden 344 Kradunfälle registriert, die meisten, 170, in Niedersachsen. Trauriger Spitzenreiter ist dennoch der sachsen-anhaltiner Teil mit acht Toten gewesen. Unfallursache Nummer eins ist, so informiert die Polizei, zu schnelles Fahren.

Hintergrund: Twitter wird gern und häufig vom amerikanischen Präsidenten genutzt. Dabei handelt es sich um einen Service im Internet, der den schnellen Austausch von Kurznachrichten ermöglicht. Um dort – und in anderen sozialen Netzwerken – Inhalte zu bestimmten Themen schneller finden zu können, werden Hashtags verwendet. Damit werden Schlagworte bezeichnet, denen ein Rautezeichen (Doppelkreuz) vorausgesetzt wird.