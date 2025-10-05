In Wernigerode wächst die Sorge um die Sicherheit in der Innenstadt: Einsatzfahrzeuge der Polizei sollen mit bis zu 80 km/h durch enge Gassen und Fußgängerbereiche rasen. Anwohner und Stadträte schlagen nun Alarm und fordern Konsequenzen.

Gefahr durch Polizeieinsätze? In Wernigerode regt sich Kritik an rasanten Blaulicht-Fahrten durch Gassen und Straßen der Innenstadt.

Wernigerode. - Wenn sie ausrücken, liegt ein Notfall vor - aber sind sie auch selbst ein Risiko? In Wernigerode wird Kritik über die Fahrweise von Polizisten laut. Die Einsatzfahrzeuge, die mit hoher Geschwindigkeit durch die engen Gassen der Innenstadt rasen, werden zur Gefahr für Fußgänger, insbesondere für Familien, so die Befürchtung.