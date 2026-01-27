Dorf bei Wernigerode Silstedts Ex-Ortsbürgermeister Mänz warnt – und setzt auf ein starkes Dorfprojekt
Karl-Heinz Mänz verfolgt Silstedts Entwicklung weiter. Welche zwei Projekte der ehemalige Ortsbürgermeister dabei für entscheidend hält und wie er die Arbeit seiner Nachfolger einschätzt.
27.01.2026, 06:15
Silstedt. - Seiner Nachfolgerin und Parteikollegin Eva-Maria Sobert sowie dem Silstedter Ortschaftsrat bescheinigt Silstedts langjähriger Ortsbürgermeister Karl-Heinz Mänz (CDU) eine gute Arbeit. Er wünscht sich, dass vor allem ein großes Projekt in dem Wernigeröder Ortsteil gelingt.