Karl-Heinz Mänz verfolgt Silstedts Entwicklung weiter. Welche zwei Projekte der ehemalige Ortsbürgermeister dabei für entscheidend hält und wie er die Arbeit seiner Nachfolger einschätzt.

Silstedts Ex-Ortsbürgermeister Mänz warnt – und setzt auf ein starkes Dorfprojekt

Silstedt ist einer der ältesten Orte im nördlichen Harzvorland, blickt auf mindestens 1.030 Jahre Geschichte zurück.

Silstedt. - Seiner Nachfolgerin und Parteikollegin Eva-Maria Sobert sowie dem Silstedter Ortschaftsrat bescheinigt Silstedts langjähriger Ortsbürgermeister Karl-Heinz Mänz (CDU) eine gute Arbeit. Er wünscht sich, dass vor allem ein großes Projekt in dem Wernigeröder Ortsteil gelingt.