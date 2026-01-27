weather nebel
Magdeburg, Deutschland
  4. Dorf bei Wernigerode: Silstedts Ex-Ortsbürgermeister Mänz warnt – und setzt auf ein starkes Dorfprojekt

Karl-Heinz Mänz verfolgt Silstedts Entwicklung weiter. Welche zwei Projekte der ehemalige Ortsbürgermeister dabei für entscheidend hält und wie er die Arbeit seiner Nachfolger einschätzt.

Von Holger Manigk 27.01.2026, 06:15
Silstedt ist einer der ältesten Orte im nördlichen Harzvorland, blickt auf mindestens 1.030 Jahre Geschichte zurück.
Silstedt ist einer der ältesten Orte im nördlichen Harzvorland, blickt auf mindestens 1.030 Jahre Geschichte zurück. Foto: Holger Manigk

Silstedt. - Seiner Nachfolgerin und Parteikollegin Eva-Maria Sobert sowie dem Silstedter Ortschaftsrat bescheinigt Silstedts langjähriger Ortsbürgermeister Karl-Heinz Mänz (CDU) eine gute Arbeit. Er wünscht sich, dass vor allem ein großes Projekt in dem Wernigeröder Ortsteil gelingt.