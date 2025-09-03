weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Neues Ausflugsziel im Harz: Skiroller-Strecke für Schierke als Tourismus-Booster? Das sagt Wernigerodes Cheftouristiker

Neues Ausflugsziel im Harz Skiroller-Strecke für Schierke als Tourismus-Booster? Das sagt Wernigerodes Cheftouristiker

Eine asphaltierte Skiroller-Strecke mitten im Harzer Wald? Das geplante Millionenprojekt in Schierke sorgt für Diskussionen – noch vor der Entscheidung im Stadtrat. Jetzt äußert sich die Wernigerode Tourismus GmbH überraschend deutlich.

Von Ivonne Sielaff 03.09.2025, 08:00
Bringt die im Harz-Ort Schierke geplante Skiroller-Strecke den gewünschten touristischen Aufschwung?
Bringt die im Harz-Ort Schierke geplante Skiroller-Strecke den gewünschten touristischen Aufschwung? Symbolfoto: dpa

Wernigerode. - Die Stadt Wernigerode plant in Schierke den Bau einer asphaltierten Skiroller-Strecke im Wald um Schierke. Dieser ganzjährig nutzbare Nordic-Aktiv-Parcours soll dem Brockenort zu einem neuen touristischen Aufschwung verhelfen - so die Hoffnung. Noch vor der Entscheidung im Stadtrat meldet sich nun die Wernigerode Tourismus GmbH (WTG) dazu.