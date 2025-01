Wirtschaft im Harz Wernigerodes Tourismuschef fordert mehr Anerkennung und Geld für Branche

Der Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftszweig in Wernigerode, betont Andreas Meling. Der Chef der Wernigerode Tourismus GmbH fordert, dass sich diese Bedeutsamkeit in der Finanzplanung der Stadt wiederfinden muss. Zumal die Branche in diesem Jahr vor großen Herausforderungen stehe.