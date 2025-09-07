2,5 Millionen-Euro-Investition im Harz Skiroller-Strecke in Schierke: Warum das Projekt plötzlich wieder auf der Kippe steht
Wird Schierke bald zur Skiroller-Hochburg im Harz? Das Millionenprojekt für eine Strecke steht vor der entscheidenden Abstimmung im Wernigeröder Stadtrat – doch die Meinungen gehen weit auseinander. Und kurz vor der Entscheidung ist plötzlich die Stimmung gekippt.
07.09.2025, 06:00
Wernigerode/Schierke. - Bekommt der Harz-Ort Schierke einen Skiroller-Parcours? Am Donnerstag, 11. September, soll Wernigerodes Stadtrat grünes Licht für das 2,5-Millionen-Euro Projekt geben. Nachdem in den Fachausschüssen bisher die Zustimmung überwog, gibt es jetzt eine überraschende Wende.