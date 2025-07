Tierfans aufgepasst: Für sie wird während der Ferien etwas ganz Besonderes im Wernigeröder Wildpark angeboten: Sie kommen den Ziegen, Waschbären, Rehen und Co. so nah wie sonst nie. Doch es gibt eine Bedingung: früh aufzustehen.

Wernigerode. - Was frühstückt eigentlich ein Luchs? Was fressen Degus besonders gern? Und was darf Rehen auf gar keinen Fall gefüttert werden? Antworten darauf liefert ein besonderes Veranstaltungsformat im Wernigeröder Wildpark Christianental, das in den Ferien angeboten wird.

Das Wildpark-Frühstück. Erst im vorigen Jahr ins Leben gerufen, hat sich die Reihe schnell zum absoluten Geheimtipp etabliert, berichtet Park-Chef René Lindemann. Teilnehmer erhalten die Gelegenheit, bei der Fütterung in einzelnen Gehegen dabei zu sein und auch selbst das ein oder andere Leckerli zu verteilen. Die Führung sei gespickt mit zahlreichen Anekdoten und Wissenswerten. Unbestrittener Höhepunkt: die Luchs-Fütterung.

Auch die Besucher bleiben nicht hungrig. Nach der gut einstündigen Tour steht für sie ein Frühstücksbuffet im Waldgasthaus bereit.

Termine sind die beiden Samstage, 19. und 26. Juli. Treffpunkt ist jeweils um 8 Uhr an der Wildschweinstatue am Eingang des Wildparks. Noch sind ein paar Restkarten - für je 28 Euro - für den ersten Termin erhältlich, informiert Lindemann. Die Tickets, erläutert er, müssen bereist im Vorfeld im Tiergarten gekauft werden.

Wer in den Sommerferien keine mehr erhält, muss nicht zu sehr enttäuscht sein. Das tierische Frühstück wird erneut in den Herbstferien, am 18. und 25. Oktober, angeboten.