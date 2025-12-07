weather regenschauer
Schierke im Rampenlicht: Der MDR hat den Brockenort mit zwei Liveshows und spektakulären Bildern aus der Feuerstein-Arena ins Fernsehen gebracht. Von Eislauf-Action über Harzer Tradition bis zur Erbsensuppen-Challenge - die Höhepunkte des Abends.

Von Tom Koch Aktualisiert: 07.12.2025, 16:04
Das Harzdorf Schierke wird zum TV-Star: In der Feuerstein-Arena hat der MDR die Live-Sendung „Hol' Dir Deine Show“ gedreht - mit vielen Zuschauern und unter anderem auch mit den Kinder und Jugendlichen vom Eishockeyverein Schierke.
Das Harzdorf Schierke wird zum TV-Star: In der Feuerstein-Arena hat der MDR die Live-Sendung „Hol' Dir Deine Show“ gedreht - mit vielen Zuschauern und unter anderem auch mit den Kinder und Jugendlichen vom Eishockeyverein Schierke. Foto: Tom Koch

Schierke. - So groß war es noch nie, geraten die Fernsehmacher ins Schwärmen über ihre Live-Sendung aus Schierkes Eislauf-Arena. Und die Oberharzer selbst sind am Freitagabend glücklich darüber, dass sie den Menschen „vor den TV-Geräten draußen im Land“ ihren Harz, ihr Schierke, ihren Stolz präsentieren können.